АвтоВАЗ еще не запустил Lada Iskra в производство, но уже начал упрощать машину

Инсайдеры паблика Avtograd News рассказали о метаморфозе, которая случилась с Lada Iskra. У машины, представленной в этом году на Петербургском международном экономическом форуме, форсунки омывателя были установлены под капотом на жабо, а на тестовых машинах они находятся уже на более привычном месте на капоте.