Хоккеист Янчишин скончался во время матча лиги SHL в Москве

В Москве на 62-м году жизни скончался хоккеист любительского клуба "Армата" Михаил Янчишин. Игрок, участвовавший в матче турнира любительской лиги "Стать хоккейной легендой" (SHL) между "Арматой" и "Фаворитом", умер прямо по ходу матча.