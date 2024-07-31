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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В прошлом году Capcom продала 57% своих игр на консолях и 43 % – на ПК Недавно компа...

В прошлом году Capcom продала 57% своих игр на консолях и 43 % – на ПК Недавно компа...

В прошлом году Capcom продала 57% своих игр на консолях и 43 % – на ПКНедавно компания Capcom представила финансовый отчет за 2023 финансовый год, охватывающий период с апреля 2023 по май 2024, и он оказался крайне результативным.

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