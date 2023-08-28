Ivanovich По всей видимости, дни доллара как мировой валюты сочтены, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Handelsblatt: дни доллара как мировой валюты сочтены
Комментарии
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Алекс Сэм
Это конечно всё хорошо, но когда уже появится золотой рубль? То есть рубль обеспеченный золотом?
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18 час.
НН
Надежда Никитина
Очень бы хотелось, два быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Ждем.
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17 час.
Александр Симаков
А Вам-то зачем золотой рубль? Привязка рубля к золоту грозит потерей суверенитета. Любое государство сможет в этом случае, накопив рубли, потребовать обменять их на наше золото. Если же рубль жестко привязан к золоту, то обесценивание последнего на 20% приведет к аналогичному падению рубля. В итоге мы получим еще более волатильный курс, чем сейчас, а Центробанку не хватит ресурсов для полного контроля над динамикой цен. Американцы ушли от золотого обеспечения доллара как раз после того, как в 1965 году де Голль официально потребовал от президента США Линдона Джонсона обменять на золото полтора миллиарда наличных долларов, скопившихся в национальном банке Франции, точно по установленному курсу. Выходила фантастическая цифра в 16500 тонн золота – три четверти золотого запаса США.
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16 час.
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