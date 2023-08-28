Неспешный разговор

20 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Генерала которого прячут от всяких напастей уже трудно считать боевым генералом. Он же не девочка-мимоза. Жаль конечн...Последние новости...
  • Гарий Щерба
    После  ТАКИХ  ЗАЯВЛЕНИЙ  и  ПОВСЕМЕСТНОЙ РУСОФОБИИ , ЗАКРЫТИЯ  РУССКИХ ШКОЛ , ЯЗЫКОВЫХ ПАТРУЛЕЙ  , ПОДДЕРЖАНИЯ Западн...«Вода принадлежит...
  • Евгения Болотова
    Олигархи воюют, а кровь льётся народная...Конец наивной эпохи

Handelsblatt: дни доллара как мировой валюты сочтены

Handelsblatt: дни доллара как мировой валюты сочтены

 Ivanovich   По всей видимости, дни доллара как мировой валюты сочтены, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Это конечно всё хорошо, но когда уже появится золотой рубль? То есть рубль обеспеченный золотом?
Ответить
18 час.
НН
Надежда Никитина
Очень бы хотелось, два быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Ждем.
Ответить
17 час.
Александр Симаков
А Вам-то зачем золотой рубль?  Привязка рубля к золоту грозит потерей суверенитета.  Любое государство сможет в этом случае,  накопив рубли,  потребовать обменять их на наше золото. Если же  рубль жестко привязан к золоту, то обесценивание последнего на 20% приведет к аналогичному падению рубля. В итоге мы получим еще более волатильный курс, чем сейчас, а Центробанку не хватит ресурсов для полного контроля над динамикой цен. Американцы ушли от золотого обеспечения доллара как раз после того, как в 1965 году де Голль официально потребовал от президента США Линдона Джонсона обменять на золото полтора миллиарда наличных долларов, скопившихся в национальном банке Франции, точно по установленному курсу. Выходила фантастическая цифра в 16500 тонн золота – три четверти золотого запаса США.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх