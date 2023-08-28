Handelsblatt: дни доллара как мировой валюты сочтены

Александр Симаков

А Вам-то зачем золотой рубль? Привязка рубля к золоту грозит потерей суверенитета. Любое государство сможет в этом случае, накопив рубли, потребовать обменять их на наше золото. Если же рубль жестко привязан к золоту, то обесценивание последнего на 20% приведет к аналогичному падению рубля. В итоге мы получим еще более волатильный курс, чем сейчас, а Центробанку не хватит ресурсов для полного контроля над динамикой цен. Американцы ушли от золотого обеспечения доллара как раз после того, как в 1965 году де Голль официально потребовал от президента США Линдона Джонсона обменять на золото полтора миллиарда наличных долларов, скопившихся в национальном банке Франции, точно по установленному курсу. Выходила фантастическая цифра в 16500 тонн золота – три четверти золотого запаса США.