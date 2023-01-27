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Циципас впервые вышел в финал Australian Open

Стефанос Циципас победил Карена Хачанова в полуфинале Australian Open – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3. Для грека это 10-я победа подряд, он пока не проигрывал в нынешнем сезоне.

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