"Ростелеком" снижает инвестиционные затраты из-за высокой инфляции

Оператор связи "Ростелеком" опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Чистая прибыль компании снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,5 млрд рублей против 17,4 млрд рублей в первом квартале 2023 года.