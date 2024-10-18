В этом рецепте вы узнаете как вкусно приготовить и сделать сочной говяжью печень. Говяжья печень содержит большое количество полезных витаминов и микроэлементов, необходимых для нашего организма.
Вот так надо жарить печень. Лучший рецепт
Комментарии
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Светлана Иващенко
И все таки печенку дарят куском чуть чуть чтобы внутри немного красная была с чесноком и петрушкой.. тогда она и есть полезная… а пережаренная перу шейная это уже подошва… и здесь не дело вкуса…
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8 час.
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