Разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск рассказал, что украинские военные потеряли порядка 80 военнослужащих и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения в результате неудачных попыток контратаковать под Артемовском.
Разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск рассказал, что украинские военные потеряли порядка 80 военнослужащих и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения в результате неудачных попыток контратаковать под Артемовском.
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