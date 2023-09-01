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ВСУ потеряли более 80 боевиков при контратаке у Артемовска

ВСУ потеряли более 80 боевиков при контратаке у Артемовска

Разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск рассказал, что украинские военные потеряли порядка 80 военнослужащих и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения в результате неудачных попыток контратаковать под Артемовском.

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