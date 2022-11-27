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New York Times: 20 стран НАТО из 30 исчерпали запасы оружия для помощи Украине

New York Times: 20 стран НАТО из 30 исчерпали запасы оружия для помощи Украине

Их возможности поставок «почти на нуле», утверждает изданиеГазета The New York Times со ссылкой на представителей НАТО заявила, что две трети из стран, входящих в военный блок, испытывают трудности с количеством вооружений для поставки на Украину.

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