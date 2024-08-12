Россияне могут поблагодарить сотрудников МЧС в специальном сервисе

МЧС России разработало сервис для благодарностей от граждан. Теперь на сайте «Спасибо, МЧС» можно поделиться своей историей спасения и оставить отзыв о работе спасателей, сообщила пресс-служба окружного ведомства.
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