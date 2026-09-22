📷⚡️Как сообщают СМИ КНДР, 20 сентября Главное управление ракетостроения КНДР "успешно провело испытание новейшего вооружения, имеющего важнейшее значение в развитии технологии систем вооружения".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым