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Шестидневная война Наполеона

Шестидневная война Наполеона

Императорская гвардия салютует Наполеону при Шампобере (фрагмент). Г. ШартьеПредысторияПосле успеха у Ла-Ротьера (Жаркое сражение при Ла-Ротьере) союзники решили двинуться на Париж, при этом две армии шли разными направлениями.

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