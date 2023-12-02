Фрегат «Адмирал Макаров» стал гвардейским

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почётное наименование «гвардейский» — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.