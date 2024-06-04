Под стражу заключен экс-начальник брянского отделения ОЭБиПК УМВД России

Как сообщает следствие, в период с августа 2020 по июль 2021 года обвиняемый через посредника получил от индивидуального предпринимателя, который занимался незаконной реализацией табачной продукции, взятку на сумму не менее 440 тысяч рублей за свободную торговлю на территории Брянска.