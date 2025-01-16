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Царьград

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Взрыв "Северных потоков". Масштаб катастрофы оценили экологи

Взрыв "Северных потоков". Масштаб катастрофы оценили экологи

Подобных выбросов метана в атмосферу в истории человечества ещё не былоВыброс метана в атмосферу после взрыва "Северных потоков" превысил 465 тысяч тонн.

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