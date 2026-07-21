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«Футбол в Аргентине – это победа или катастрофа. Это объясняет поведение некоторых игроков. Они стали кинозлодеями, а я вижу нацию, которая делает все для победы». Балаге о финале ЧМ

Испанский журналист Гильем Балаге поделился мыслями о поведении сборной Аргентины в финальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:1, дополнительное время).

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