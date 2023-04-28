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Байден забыл, что две недели назад посещал Ирландию

Байден забыл, что две недели назад посещал Ирландию

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках мероприятия, которое состоялось в Белом доме, забыл, что две недели назад посещал Ирландию.

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