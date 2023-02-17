Названы главные ошибки при ношении контактных линз

Ношение линз само по себе не может привести к потере зрения, однако есть ряд чреватых проблемами ошибок при их использовании, заявила врач-офтальмолог Мария Левина, комментируя информацию об американце, который ослеп после сна в контактных линзах.
Ношение линз само по себе не может привести к потере зрения, однако есть ряд чреватых проблемами ошибок при их использовании, заявила врач-офтальмолог Мария Левина, комментируя информацию об американце, который ослеп после сна в контактных линзах.
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