Андрей Шуткин сообщил о дипфейк-ролике с главой Удмуртии

Мошенники распространили в соцсетях дипфейк ролика с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Во фальшивом видео, якобы созданном с помощью искусственного интеллекта, утверждается о необходимости срочной закупки бензина.
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