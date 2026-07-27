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Царьград

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Андрей Шуткин сообщил о дипфейк-ролике с главой Удмуртии

Андрей Шуткин сообщил о дипфейк-ролике с главой Удмуртии

Мошенники распространили в соцсетях дипфейк ролика с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Во фальшивом видео, якобы созданном с помощью искусственного интеллекта, утверждается о необходимости срочной закупки бензина.

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