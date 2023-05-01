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В Архангельске задержали вора-рецидивиста

В Архангельске задержали вора-рецидивиста

30 апреля в 5 утра сотрудникам Росгвардии поступило указание проверить информацию о возможном правонарушении в круглосуточной кулинарии на Дачной улице.

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