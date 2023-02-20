Политические лабиринты

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На Украине сошел с рельсов поезд Киев-Варшава

На Украине сошел с рельсов поезд Киев-Варшава

На Украине сошел с рельсов поезд Киев–Варшава В Волынской области Украины сошел с рельсов поезд, следовавший из Киева в Варшаву Досудебное расследование начали в прокуратуре Волынской области Незалежной по факту схода с рельсов поезда Киев–Варшава.

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