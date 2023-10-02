Новый сезон эксклюзивных дегустаций шампанского и вина на Мальдивах

В октябре–ноябре этого года мальдивские курорты OZEN RESERVE BOLIFUSHI и OZEN LIFE MAADHOO вновь приглашают своих гостей на закрытые ужины с дегустацией изысканного шампанского французского Дома Guy Charbaut и редких сортов канарского вина от винодельни Bodegas Viñátigo.
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