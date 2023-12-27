EJPC: у тренированных людей снижен риск госпитализации по различным причинам

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции обнаружили, что у людей, которые регулярно тренируются и ведут активный образ жизни, более низкий риск госпитализации, связанной с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.
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