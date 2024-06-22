Ли Цян. Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Знаете, похоже, что период, когда встречаться с западными политиками было не то чтобы престижно, а продуктивно, прошел.
Пекин отказал ФРГ во встрече без объяснения причин
Комментарии
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Сергей Безон
Встретимся, на переговорах о капитуляции Германии.
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11 час.
владимир рябченко
ФРГ колония США...
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10 час.
Авас Анекак
молотки китайцы пришли другие времена а запад так и не может проститься с колониальным мышлением
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1 час.
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