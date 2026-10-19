Девять колледжей региона организовали для абитуриентов и их родителей экскурсии, профессиональные пробы и встречи со студентами, а предприятия-партнеры, в частности НЗПП «Восток», пригласили школьников на свои производственные площадки.
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