«Дегенеративная тварь»: Медведев не смог сдержаться после заявления чешского сенатора про блокаду Ленинграда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал чешского сенатора Мирославу Немцову, призвавшую к новой блокаде Ленинграда, «дегенеративной европейской тварью» и пожелал Чехии сгинуть в кровавых вихрях Пражской весны.
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