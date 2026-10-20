Завтра в центре Симферополя, в районе Совета министров Республики Крым, с 6:00 до 8:00 будут проходить совместные учения Росгвардии и МВД.
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