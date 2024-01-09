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В Краснодаре утром – два ДТП с трамваями

В Краснодаре утром – два ДТП с трамваями

Подчеркнем: официальный тг-к МУП КТТУ пока не публикует информацию о задержках в движении. Сначала появилась информация об аварии на Энгельса-Калинина, что полностью блокировало движение трамваев из Юбилейного и Славянского микрорайонов.

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