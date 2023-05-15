Сменила наряды на галоши и треники: Самойлова лишилась своей роскошной жизни

Блогерша поехала копать картошку. Оксана Самойлова на даче Социальные сетиОксана Самойлова с сыном Социальные сетиОксана Самойлова на денек решила сменить антураж и из роскошного загородного особняка переместилась на дачу к бабушке и дедушке.