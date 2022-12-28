ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Да. Я стараюсь мыслить креативно. Ничего не поделать, если у тебя стандартный набор стереотипов и в этих стереотипах ...Попросила соседа ...
  • Элина Морозова
    И только тебе одному ни к селу ни к городу  пришла эта мысль с кирпичами  в этой статье.  Это не с проста.Попросила соседа ...
  • Одиссей Одиссеев
    Нет. Кирпичи, это не теракт, это мелкое хулиганство с причинением вреда здоровью.Попросила соседа ...

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