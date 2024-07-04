ЦБ задумался о запрете удорожающих квартиры комиссий при выдаче ипотеки

В качестве альтернативного варианта в Банке России предложили застройщикам давать прямую скидку при выдаче ипотеки, а не перекладывать издержки на заемщика Банк России недоволен комиссиями при продаже новостроек в ипотеку, из-за которых завышается стоимость жилья.
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