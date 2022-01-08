Berg PRESS

437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Хохлы в собственном репертуаре" Затычка для каждой жо...ы.Большой флаг Каза...
  • Виктор Пивоваров
    Наставники  у казахов видимо из Бандэрштадта. Осталось только "казахского " Бандэру найти....и поклоны на него бить.«Майдан» в Казахс...
  • Teodor
    Пусть бегут по-больше и по-дальше. Климат на этих освобождаемых территориях гораздо мягче.Профессор Безруко...

Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска Северного потока — 2

Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска Северного потока — 2

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский политолог Кирилл Молчанов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх