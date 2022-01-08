Политолог Молчанов заявил о выгоде для Украины от быстрого запуска Северного потока — 2

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский политолог Кирилл Молчанов.