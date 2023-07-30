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Гусев о том, какой Ротенберг тренер: «Требовательный. Больше слов, наверное, и не нужно»

Форвард ранее играл за СКА под руководством Ротенберга. – Что за тренер Роман Ротенберг? – Требовательный.

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