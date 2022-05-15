Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Мюллер о желании Левандовского уйти: «Ситуация в руках «Баварии» – у него контракт до 2023-го. Хотели бы, чтобы он остался»

Томас Мюллер высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии». После вчерашней игры с «Вольфсбургом» (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: «Это была моя последняя игра за «Баварию», вероятно».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх