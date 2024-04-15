Кулеба: Киев планирует прикрыть западные регионы Украины польскими зенитными системами Patriot

Украина испытывает очень большие проблемы с противовоздушной обороной, имеющегося количества зенитных комплексов не хватает для прикрытия всех наиболее важных объектов, фактически сейчас более-менее прикрыт только Киев.
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