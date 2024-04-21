Как же полезно иногда перелистывать старые тетради! Вот я намедни перелистывала старую тетрадь и нашла статью пана Прилепина (да, все знают, как добрые русские люди относятся к пану, но иногда и этот пан пишет правильные вещи) аж от 2015 года и поразилась - в 2024 году Президент сказал, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО, а не из тех чудиков, которые обнажают и демонстрируют свои гениталии, а в 2015 году Прилепин писал.
ЯРЫЙ НА БОЙ: О ТОМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ДЕТИ ЭЛИТЫ
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Какие же вы, хражТане кАминтатарИ, тупорылые.... Вам бросили костомаху сраную - и понеслось.... Ни у кого не осталось критического мыщления - на сегодняшний день??????????????????????????????????
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2 час.
Игорь Человек
Хорошая мысль. Но у этой власти не реализуемая! Этих детишек "аристократии" попрятали у врага. Некого воспитывать ярыми боярами! Так, что очистку аристокраитии=бояр делать только через новую революцию!
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1 час.
Алексей Тан
И тебя здесь знают.... АНАЛ-литик хренов... 😂🤠🤮.
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1 час.
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