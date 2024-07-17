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GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть

GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что Арктика утратила около 25% своей охлаждающей способности за последние 40 лет, а тот же показатель в общемировом масштабе сократился на 15%.

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