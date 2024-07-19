В Ростове завершено расследование дело об обрушении трибуны на Гребном канале

В происшествии погибла женщина, несколько десятков детей получили травмы.В Кировском районном суде Ростова-на-Дону в ближайшее время начнётся рассмотрения уголовного дела, возбуждённого после обрушения трибун на Гребном канале в мае прошлого года.
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