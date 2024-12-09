Госдеп обещал экипировать украинцев, идущих на службу с 18 лет

США заверили Киев, что новое пополнение ВСУ будет экипировано в случае мобилизации 18-летних, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине 9 декабря на брифинге журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии