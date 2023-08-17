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Александр Емельяненко: «Монсон разнесет Тактарова в одну калитку»

«Я однозначно ставлю на Монсона. Джефф, в отличие от Тактарова, был активным, он все эти годы выступал.

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