Колесо эмоций Роберта Плутчика: инструмент распознавания чувств

Колесо эмоций Роберта Плутчика это наглядная и структурированная таблица, которая представляет из себя круг, содержащий все базовые эмоции на первом уровне, возникающие в следствии них на втором и замыкающие на третьем.
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