Шоу-бизнес: Куда пропал Филя из «Девчат»: Почему не хотели снимать «актера с выдающимися способностями» Станислава Хитрова

Сегодня имя Станислава Хитрова смогут вспомнить только профессионалы из мира кино. А между тем, лицо этого актера знакомо всем: он сыграл бригадира лесорубов Филю в популярной комедии «Девчата» - того самого, поставившего на кон свою роскошную шапку-кубанку в споре с Ильей Ковригиным на повариху Тосю Кислицыну.