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Коршков о том, что мог бы играть за сборную Казахстана на ЧМ: «Как ни крути, эти мысли прокручиваешь. Меня туда звали, но я вернулся в Россию. Не жалею об этом»

Форвард « Сибири » Егор Коршков не жалеет, что не стал играть за сборную Казахстана.  – За вами, наверное, с ранних лет охотились российские клубы.

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