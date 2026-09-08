Отважный и красавица / Cesur Ve Güzel турецкий сериал 2016

Название сериала: Отважный и красавица Оригинальное название: Cesur Ve Güzel / Страна: Турция Жанр: драма;мелодрама Год: 2016 Всего серий: 32 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: turok1990 Актеры: Тамер Левент;Эркан Авджи;Серкан Алтунорак;Сезин Акбашогуллары;Сехер Деврим Якут;Нихан Бююкаач;Гёзде Тюркпенче;Фырат Алтунмеше;Кыванч Татлыту;Туба Бюйюкюстюн Режисеры: Али Билгин Продюсеры: Пелин Дишташ Яшароглу;Толга Афшин Кая;Керем Чатай Рейтинг КиноПоиска: 7.
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