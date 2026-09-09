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Росстат: 7% россиян живут менее чем на 17,8 тысячи рублей в месяц

Во втором квартале 2026 года доходы 7% жителей России не достигали уровня бедности, следует из пресс-релиза Росстата.

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