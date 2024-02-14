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Механизм Аль-Джазари работает уже 1000 лет и не ломается. Древний инженер скрыл секреты за 16 замками

Механизм Аль-Джазари работает уже 1000 лет и не ломается. Древний инженер скрыл секреты за 16 замками

1000 лет назад математик Аль-Джазари создал уникальный механизм, работающий до сих пор. Артефакт представляет собой закрытую на программируемый замок шкатулку — все  детали работают до сих пор, открыть ее невозможно.

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К
Культенко
Бриты всё воровали...
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