Механизм Аль-Джазари работает уже 1000 лет и не ломается. Древний инженер скрыл секреты за 16 замками

1000 лет назад математик Аль-Джазари создал уникальный механизм, работающий до сих пор. Артефакт представляет собой закрытую на программируемый замок шкатулку — все детали работают до сих пор, открыть ее невозможно.
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