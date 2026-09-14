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Происшествия

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В Самарской области полицейские и активисты «Движения Первых» провели для дошкольников мероприятие по дорожной безопасности

В Самарской области полицейские и активисты «Движения Первых» провели для дошкольников мероприятие по дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами «Движения Первых» провели для воспитанников детского сада в Кинель-Черкасском районе профилактическое мероприятие в рамках акции «Водитель, не спеши! Шагают малыши!».

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