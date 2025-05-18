Место смерти изменить нельзя: где в мире полощут рты мертвецам

www.globallookpress.com/Sulav Shrestha/XinHua Почему жители Непала, США и ОАЭ специально везут умерших родственников в храм на окраине Катманду? Зачем местные жители и туристы наблюдают за погребальными ритуалами? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.
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