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Панарин в 6-м матче против «Тампы»: 3 броска, малый штраф и «минус 1» за 21:52. У него 6+10 в 20 играх плей-офф

Артемий Панарин остался без очков в шестом матче серии с «Тампой». «Рейнджерс» уступили «Лайтнинг» в финале Восточной конференции (2-4, 1:2 в шестом матче).

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