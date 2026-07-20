Топливный кризис поднял цены на грузоперевозки — и прыжок инфляции неизбежен

Принцип домино или дорога в один конец: рост тарифов обгоняет фуры и не собирается откатываться назад Юрий Енцов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Николай Зотов Стоимость автомобильных грузоперевозок значительно увеличилась на фоне нехватки топлива.
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